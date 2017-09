Le vélo de Christopher Froome avance-t-il tout seul ? C’est la question que se posent nombre d’amateurs de cyclisme depuis la diffusion d’une vidéo montrant l’arrivée de la 12e étape de la Vuelta. On y voit le maillot rouge avancer sur son vélo, alors qu’il ne pédale plus, et qu’il était à l’arrêt quelques instants plus tôt.

Toutefois, difficile de tirer des conclusions solides sur cette simple vidéo. Premièrement, l’angle de la caméra aérienne ne permet pas dire si la route sur laquelle Froome roule est plate ou en pente. Deuxièmement, la position prise par deux personnes sur la vidéo, légèrement penchées vers l’avant au moment de courir derrière le cycliste, pourrait laisser penser à une route en légère descente.

Reste que cela est difficile à assurer. La polémique suscitée par ces images ne s’appuye donc pas sur des éléments que l’on peut vérifier.

De son côté, l’Union cycliste internationale a assuré que sa méthode de détection avait déjà « prouvé son efficacité ».

Votre avis ?