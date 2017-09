Réforme des pensions: PS et PTB dénoncent la volonté de toucher aux chômeurs de plus de 50 ans

Belga

Le PS et le PTB ont dénoncé mardi la volonté du ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR) et de la N-VA de toucher aux acquis des demandeurs d’emploi de longue durée âgés de plus de 50 ans. Le PS demande une réunion d’urgence de la commission des Affaires sociales de la Chambre. Le PTB promet d’introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle si une telle réforme, qualifiée de «vol pur et simple», devait voir le jour.