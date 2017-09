«La perquisition est terminée. Cette opération avait pour objectif d’effectuer des prélèvements» dont les résultats sont attendus dans les prochains jours, a-t-on expliqué de même source.

Cette perquisition du pavillon où le suspect de 34 ans, mis en examen et écroué depuis dimanche, vit avec ses parents à Domessin (Savoie), s’est achevée en début de soirée. Elle a donné lieu à des prélèvements, dont les résultats sont attendus dans les prochains jours, ont indiqué les gendarmes à l’AFP.

Le suspect était présent, mais «il n’était pas là pour être entendu», a-t-on ajouté de mêmes sources.

Cette perquisition a été ordonnée par les deux juges qui instruisent l’affaire et effectuée en présence d’experts de la gendarmerie. «Nous opérons aujourd’hui des vérifications sur certains points», avait déclaré à l’AFP plus tôt dans la journée une source proche du dossier, sans plus de précisions.

La rue pour accéder à la maison familiale, nichée dans la verdure, un peu à l’écart, a été barrée par les gendarmes pendant l’opération. Ce village est distant de quelques kilomètres de Pont-de-Beauvoisin (Isère), où la fillette de 9 ans a mystérieusement disparu dans la nuit du 26 au 27 août, alors qu’elle participait à une fête de mariage avec ses parents.

Les recherches effectuées dans la région pour retrouver Maëlys n’ont toujours rien donné. D’importants effectifs seront encore mobilisés mercredi pour poursuivre les recherches.