Météo: journée au sec mais sous les nuages

En matinée, il fera encore très nuageux et parfois pluvieux sur l’est et le centre du pays. A l’ouest, le temps sera généralement sec avec graduellement quelques éclaircies. Dans le courant de la journée, le temps sec se généralisera mais les éclaircies ne devraient se limiter qu’à la moitié nord ou nord-ouest.

Les maxima, en baisse, varieront entre 14 et 16 degrés en Ardenne et entre 17 et 19 degrés ailleurs. Dans l’intérieur, le vent sera généralement modéré de secteur ouest, et parfois assez fort d’ouest à nord-ouest à la mer.

Jeudi, une faible crête favorisera un temps plus calme sur nos régions. Quelques éclaircies alterneront avec des passages très nuageux. Dans l'après-midi, quelques ondées pourront survenir mais le temps devrait rester sec en de nombreux endroits. Les maxima se situeront entre 15 et 20 degrés sous un vent modéré, et à la mer parfois assez fort, de sud-ouest.