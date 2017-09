Des radars cachés dans des poubelles: une soixantaine seraient en fonction en Wallonie et à Bruxelles

Certaines communes belges auraient recours à nouveau type de radars. Ils sont cachés dans des poubelles. Le NK7 est très compact mais a de grandes capacités. Il est bi-directionnelle et peut capter six bandes à la fois.

L’information vient de La Voix du Nord qui a interrogé Marie Vandenbroucke, directrice administrative de la zone de police de Comines-Warneton, près de la frontière française. Elle explique que l’acquisition de ce radar a été réalisée à la demande des autorités locales et de la population, qui en avaient marre des excès de vitesse à répétition dans leur localité.

Il est discret puisqu’il ne pèse que 6,8 kg et fait environ 30x30x30 cm. « Il sait prendre jusqu’à six bandes de circulation en même temps en bidirectionnel, donc six véhicules à la fois», à raison de deux photos en une centième de seconde, explique-t-on chez Securoad, l’entreprise qui distribue cet appareil.

Une soixantaine de ces radars seraient déjà en fonction en Wallonie et à Bruxelles et d’autres seraient en commande, en toute discrétion.