L'EI, bientôt défait sur le terrain, ne disparaîtra pas, selon des experts

La prochaine défaite militaire du groupe État islamique (EI) en Irak et en Syrie est annoncée par tous les officiels et experts, qui sont toutefois unanimes à prévenir que le groupe ne disparaîtra pas et s’adaptera pour continuer son combat.

Avec dans ces deux pays une communauté sunnite inquiète, marginalisée, et dans le reste du monde des milliers de partisans ou de sympathisants prêts à passer à l’action en son nom, le groupe va passer dans la clandestinité avant de renaître, à terme, peut-être sous une autre forme et un autre nom mais avec les mêmes objectifs, préviennent-ils.

«La victoire militaire très laborieuse en Irak ne s’accompagne pas d’une vision politique de l’après-Daech en termes de réintégration de la population arabe et sunnite dans le jeu politique en Irak», dit à l’AFP le chercheur Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po Paris. «Les perspectives sont encore pires en Syrie», ajoute-t-il, «où les milices kurdes et l’armée d’Assad sont programmées pour s’emparer respectivement de Raqqa et de Deir Ez Zor. Cette absence de stratégie à long terme laisse à Daech un important espace pour se reconstituer dans un avenir proche, tout en continuant d’animer dans le monde des réseaux de sympathisants et de militants galvanisés par l’extrême violence de ce combat».

Intervenant en mai devant une commission du Sénat américain, le coordonnateur national du renseignement américain Dan Coats avait prévenu «qu’en dehors de l’Irak et de la Syrie, ISIS (acronyme en anglais de l’EI) travaille à l’interconnexion entre ses branches et ses réseaux dans le monde et à la complémentarité de leurs actions avec sa stratégie».

«Nous estimons qu’ISIS garde la volonté et la capacité de diriger, permettre, assister et inspirer des attaques transnationales», a-t-il prévenu.