Catherine Fonck dénonce, sur Tweeter, les provocations du ministre Jeholet concernant le chômage

Il s’exprime ce mercredi dans La Dernière Heure.

«Chômeurs=rentiers, contrôle des chômeurs sur le net... Et si on visait l’efficacité #emploi plutôt que la provocation?», a réagi Catherine Fonck.

Dans La Dernière Heure, le ministre libéral affiche son intérêt pour un dispositif flamand permettant de surveiller les offres d’emploi que consultent les chômeurs afin de vérifier leur réelle disposition à décrocher un travail. Il s’agit de contrôler quelles offres ils consultent et à quelle fréquence. «Cette initiative s’inscrit comme un moyen supplémentaire de soutenir, suivre et guider les demandeurs d’emploi dans leur parcours d’insertion, et en cela, je l’estime intéressante», a commenté M. Jeholet.

A Bruxelles, le ministre Didier Gosuin (DéFI) refuse lui de s’inscrire dans une telle démarche qu’il juge contraire au respect de la vie privée, peu soucieuse de la fracture numérique et non objective.