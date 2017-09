Kylian Mbappé, le gamin à 180 millions, a été présenté au PSG: «Il s'est passé quelque chose à Monaco, j'en parlerai bientôt»

Un prêt associé d’une option d’achat obligatoire et qui portera le transfert du joueur à 180 millions d’euros dès la saison prochaine. « C’est un grand plaisir pour moi de rejoindre le PSG », a lancé le prodige tricolore en conférence de presse mercredi.

« J’ai réfléchi, mes parents et mes avocats m’ont fait peser le pour et le contre et j’ai décidé de rejoindre le PSG, parce que c’est le projet qui me permettra d’apprendre tout en gagnant », a déclaré d’entrée l’ancien Monégasque. « Parce qu’apprendre, c’est bien beau, mais il faut aussi gagner, on a qu’une seule carrière. Je suis un affamé de titres, un compétiteur, je veux gagner dès maintenant. »

Champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, Mbappé espère glaner de nouveaux trophées cette saison. « C’était important aussi de ne pas quitter la France après seulement six mois de haut niveau, c’était important de revenir chez moi, dans ma ville, où je suis né et où j’ai grandi. Avec le PSG, avec beaucoup de travail et d’humilité, on pourra arriver à nos objectifs de gagner plein de trophées et ce rêve du club, la Ligue des Champions. »

Alors que le joueur n’avait pas la volonté de quitter Monaco, un événement particulier est venu modifier son jugement. « Pour être honnête, j’étais dans l’optique de rester à Monaco. Il s’est passé quelque chose, qui fait que j’ai changé de position et que j’ai souhaité partir », a-t-il poursuivi sans en dire davantage sur ce fameux événement. « J’en parlerai bientôt, j’expliquerai ce qu’il s’est passé », a conclu Mbappé.