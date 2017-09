TUI maintient ses vols à destination des Caraïbes malgré l'ouragan Irma

Belga

TUI Belgium a décidé de maintenir ses vols à destination des Caraïbes. Les voyageurs qui souhaitent toutefois annuler leur voyage peuvent le faire sans frais jusqu’à dimanche, annonce le tour-opérateur mercredi. Le National Hurricane Center (NHC) américain a décidé mardi de classer l’ouragan Irma en catégorie 5, soit le degré le plus élevé. Celui-ci balaye pour le moment les Caraïbes et devrait finir sa course en fin de semaine en Floride.