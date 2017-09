L'ouragan Irma poursuit sa course vers le nord des Antilles: les images sont impressionnantes (vidéos)

L’ouragan Irma, toujours classé en catégorie 5, a quitté les îles Saint-Barthélémy et Saint-Martin et se dirigeait mercredi à 17H00 (heure de Paris) vers les îles Vierges, au nord des Antilles, a indiqué Météo France.

«Le cyclone Irma s’éloigne des îles Saint-Barthélémy et Saint-Martin et il est en train de se diriger vers les îles Vierges qui seront touchées ce soir», a expliqué Patrick Galois, prévisionniste à Météo France.

«Il y a toujours de la pluie et du vent à Saint-Barthélémy et Saint-Martin mais le gros de la tempête est passé et le retour à la normale va être progressif», a-t-il ajouté. «Irma suit une trajectoire Ouest/Nord-ouest et se déplace à environ 25 km/h, ce qui est assez rapide», selon l’expert.

«Il va rester en catégorie 5 pendant encore 48 heures car il a une trajectoire assez maritime et les eaux chaudes lui permettent de garder de l’intensité», a-t-il précisé.

Après les îles Vierges, «il passera au nord de Puerto Rico, puis il va éviter Haïti, la République dominicaine et Cuba toujours en restant au nord des terres», a-t-il détaillé. Selon Patrick Galois, «dimanche, il pourrait s’approcher de la Floride mais c’est encore assez loin et donc incertain».

A Saint-Barthélémy, des rafales de vents à 244 km/h ont été relevés par Météo France, avant que les instruments de mesure sur place soient emportés par l’ouragan.

D’après des estimations du National hurricane center (NHC) américain, des pointes ont atteint 360 km/h, a indiqué Patrick Galois.

«Ce qui est remarquable avec Irma et c’est une première, c’est qu’il a atteint la catégorie 5 avant même d’atteindre la mer des Caraïbes, qui est plus chaude; il a atteint la catégorie 5 en au-dessus de l’océan Atlantique avant d’atteindre l’arc antillais», a souligné le prévisionniste.

Les cumuls de pluie ont été nettement moins marqués qu’au Texas avec l’ouragan Harvey qui se déplaçait beaucoup moins vite. Ils devraient néanmoins atteindre entre 200 et 400 mm, selon Météo-France.

L’ouragan Irma, «d’une intensité sans précédent sur l’Atlantique», a d’ores et déjà causé, après son passage à Barbuda, des «dégâts matériels importants» sur les îles françaises Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où le gouvernement français envoie des renforts.

La ministre de Outre-mer Annick Girardin part en Guadeloupe mercredi soir, avec des «renforts humains et matériels», pour mesurer la situation dans les Iles du Nord, frappées de plein fouet.

Selon Météo-France, le cyclone s’éloigne et «est en train de se diriger vers les îles Vierges», qui «seront touchées ce soir».

L’oeil du cyclone, d’environ 50 km de diamètre, est resté environ 1h30 sur Saint-Barthélemy avant d’atteindre Saint-Martin. Les deux îles ont été placées dans la nuit en alerte violette, avec confinement des populations.

«Les dégâts matériels sont déjà importants» a déclaré Annick Girardin, évoquant des toitures arrachées, notamment à la préfecture de Saint-Martin, et des inondations. Les autorités n’ont pas connaissance pour l’instant de pertes humaines, mais les communications étaient très difficiles.

Dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, les dégâts sont «énormes» mais «il n’est pas encore possible de s’en faire une idée», a déclaré à la presse le ministre de l’Intérieur des Pays-Bas Ronald Plasterk.

Deux numéros d’informations ont été communiqués au public français. Facebook a activé la fonction «Safety Check», qui permet de se signaler en sécurité après un événement dramatique. La Croix Rouge française a lancé un appel aux dons et envoyé des renforts.

Météo-France a relevé que la mer avait «déferlé avec une extrême violence» sur les rivages, avec une «submersion majeure des parties basses du littoral».

Téléphones et électricité coupés

Paris a activé la cellule interministérielle de crise. Une soixantaine de professionnels de la sécurité civile avaient été envoyés en renfort en amont.

«Les équipes sont sur place, a précisé le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb. Deux équipes supplémentaires vont venir du continent, une autre va venir de la Guadeloupe», où la vigilance cyclone a été levée, et qui va servir de «hub logistique».

Irma, ouragan de catégorie 5, maximum sur l’échelle d’intensité des ouragans, avait touché auparavant Barbuda, injoignable depuis. Selon les premiers éléments disponibles, de nombreuses toitures ont également été arrachées.

Selon les correspondants de l’AFP à Saint-Martin et Saint-Barth, confinés chez eux lors du passage du cyclone, des rafales de vents ont secoué les deux îles depuis 02H00 du matin, accompagnées de pluies diluviennes et d’éclairs. L’électricité est coupée, les connexions téléphoniques interrompues.

’La maison tremble’

«Les vents s’intensifient, la maison tremble», a raconté Bruno, 57 ans, joint à Saint-Barth au début de l’ouragan.

Un journaliste de la radio RCI international, dans un hôtel de Marigot à Saint-Martin, a relaté sur Facebook qu’un côté de l’hôtel avait «littéralement explosé, la toiture également, j’espère que cette porte va tenir».

Partout, écoles et administrations avaient été fermées, les populations du littoral en partie évacuées. Mais Annick Girardin a exprimé «l’inquiétude» gouvernementale après qu’environ 7.000 personnes ont refusé de se mettre « à l’abri », malgré «l’ordre» de la préfecture aux personnes habitant au plus près de la mer, dans des zones inondables ou soumises à la houle marine, de se réfugier en lieu sûr.

Irma est plus puissant que les ouragans Luis (1995, St-Martin), Hugo (1989, 15 morts en Guadeloupe) et Harvey, qui a récemment frappé le Texas et la Louisiane, faisant au moins 42 morts et plus de 100 milliards de dégâts matériels.

Habitués aux ouragans

Après les îles vierges britanniques, Irma « passera au nord de Puerto Rico », déjà touché par d’intenses pluies. Les habitants de certains secteurs ont été évacués, et on comptabilise déjà plus de 700 réfugiés. Le système électrique, fragile, a cessé de fonctionner par endroits.

«Nous sommes habitués, en vivant ici, à une saison des ouragans qui dure 6 mois», a expliqué Catia Roman, à Puerto Rico. «Mais c’est la première fois que nous allons faire l’expérience d’un ouragan de cette catégorie».

Irma devrait cependant «éviter Haiti et la République dominicaine, puis Cuba en restant au nord des terres», selon Météo-France. Dimanche il pourrait se rapprocher de la Floride, placée en état d’urgence. Donald Trump, propriétaire d’une villa en vente depuis plusieurs mois à Saint-Martin, a assuré sur Twitter suivre avec attention la progression de l’ouragan.

Dans les îles Vierges britanniques, bien décidé à ne pas quitter son île privée de Necker Island, le milliardaire Richard Branson s’apprêtait à se réfugier dans son cellier.