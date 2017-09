Des restes humains découverts à Adinkerke

Des restes humains ont été découverts mardi en fin d’après-midi dans un ruisseau situé près de la gare d’Adinkerke lors de travaux d’excavation, a indiqué la section de Furnes du parquet de Flandre occidentale. La victime et les raisons du décès n’ont pas encore été identifiées.

Les parties du corps, qui se trouve dans un état de décomposition avancé, ont été quelque peu dispersées en raison des travaux. Grâce aux recherches ADN, le parquet espère déterminer l’origine de la victime. Aucun dossier de disparition non résolu n’est toutefois enregistré dans la région.

Une autopsie sera menée jeudi par le médecin légiste afin de déceler les raisons du décès. «Toutes les pistes sont encore ouvertes», a indiqué le procureur Filiep Jodts. La victime serait décédée il y a moins d’un an. Or, les travaux d’excavation sont déjà menés depuis un an à cet endroit.