La Nasa a détecté deux éruptions solaires de forte intensité (photos+vidéo)

Ces jets de radiations, qui peuvent perturber le fonctionnement des satellites de communication et le GPS ainsi que les réseaux de distribution électrique en atteignant la haute atmosphère terrestre, ont été détectés et filmés par le satellite «Solar Dynamics Observatory» de l’Agence spatiale américaine à 9H10 GMT et 12H02 GMT respectivement.

.@NASASun just emitted two significant solar flares! Check them out here: https://t.co/lTHUe26FC1 pic.twitter.com/ENRObXdvPH — NASA Goddard (@NASAGoddard) 6 septembre 2017

Selon le Centre de prédiction de météorologie spatiale (SWPC), ces éruptions dites de catégorie X ont perturbé les communications radio à haute-fréquence pendant une heure du côté de la Terre face au soleil ainsi que les communications à basse fréquence utilisées dans la navigation.

(Steve Spaleta/SDO/AIA)

Les deux éruptions se sont produites dans une région active du soleil où s’était déjà produite une éruption d’intensité moyenne le 4 septembre.

Le cycle actuel du soleil, qui a débuté en décembre 2008, voit l’intensité de l’activité solaire diminuer nettement, ouvrant la voie au «minimum solaire». Les cycles solaires durent en moyenne onze ans.

En fin de phase active, ces éruptions deviennent de plus en plus rares mais peuvent néanmoins être puissantes.

Ces tempêtes solaires résultent d’une accumulation d’énergie magnétique à certains endroits. Ces jets de matière ionisée sont projetés à grande vitesse dans et au-delà de la couronne du soleil à des centaines de milliers de kilomètres d’altitude.