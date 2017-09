Météo: après un jeudi nuageux mais sec, la pluie arrive pour la fin de la semaine

Aujourd'hui, le temps sera majoritairement sec sous un ciel devenant assez nuageux. Toutefois, il subsistera un faible risque d'averses sur le relief et sur l'extrême nord du pays. Les maxima varieront entre 15 et 17 degrés en Ardenne, et entre 18 et 20 degrés en plaine.

Ce soir, un temps généralement sec avec encore des éclaircies. Plus tard, la nébulosité augmentera depuis l'ouest, en deuxième partie de nuit suivie de faibles pluies dans l'ouest. Minima entre 9 et 15 degrés. Vent modéré, et à la mer assez fort de sud-ouest. Rafales jusqu'à 60 km/h au littoral.

Vendredi sera une journée pluvieuse. Il fera toutefois encore sec en début de journée dans le sud. Les températures maximales, relativement basses pour la saison, varieront entre 13 et 17 degrés. Le vent de secteur sud-ouest sera modéré à assez fort dans l'intérieur, et fort à la mer. Rafales jusqu'à 60 km/h.

Samedi, la zone de pluie quittera en matinée le pays par l'est. Il fera ensuite variable et des averses se développeront sous un ciel partiellement à très nuageux. Les maxima varieront entre 14 et 17 degrés avec un vent modéré d'ouest à sud-ouest.