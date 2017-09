Julien a réussi à mettre ses locataires dehors au bout de plusieurs mois: ce qu'il a découvert dans sa maison après leur départ dépassait de loin son imagination (Photos)

En 2014, le CPAS contactait Julien Vanhoudenhove en lui demandant s’il acceptait de louer temporairement sa maison de Grammont à une famille qui venait de tout perdre dans un incendie : « Au début, j’étais un peu réticent », a expliqué l’Alostois à nos confrères du Nieuwsblad. « Mais finalement, la garantie a été payée, tout comme le loyer. Puis au bout d’un certain temps, les parents ont quitté le domicile, et leur fils y habitait avec sa compagne ».

C’est à ce moment-là que la situation a commencé à mal tourner : le couple s’est mis à accumuler les dettes et le loyer n’était plus payé dans les temps. Le CPAS intervenait pour que tout rendre dans l’ordre financièrement, mais l’état de la maison de Julien s’est petit à petit détérioré. Plus les jours passaient, plus les immondices s’accumulaient. « Mon locataire me refusait l’accès à ma maison », poursuit Julien, qui a finalement même fait appel à quelqu’un de l’urbanisme en espérant que sa maison soit jugée inhabitable. Sans succès…

Finalement, au bout de plusieurs mois de bras de fer, Julien a réussi à mettre ses locataires dehors, avec l’aide d’un huisser. Il a enfin pu entrer dans sa maison : « Mais ce que j’y ai découvert dépassait de loin mon imagination », explique-t-il. « Jusqu’en 2014, la maison était nickel, et aujourd’hui, je n’ai d’autre choix que de faire appel à une société pour la vider et la laver. Encore des coûts, sans compter les loyers impayés à hauteur de 1.800 euros ».

Suite à cette mésaventure, Julien ne compte plus louer sa maison : « On a visiblement tous les droits en tant que locataire, mais quid des propriétaires ? J’ai été grugé. Cela m’a coûté beaucoup de temps, d’énergie, et d’argent ».

