Charlotte Vanbever

Cette année, la grande initiative de la RTBF célébrera ses 60 ans. La soirée de clôture, qui se tiendra le 8 octobre, sera une nouvelle fois orchestrée par Jean-Louis Lahaye. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne – et un duo comique -, le parrain de l’année dernière, Jean-Luc Reichmann, a accepté de reprendre son rôle.