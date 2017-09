Une "carte du monde des sanctions européennes" bientôt disponible en ligne

L’Estonie, qui préside l’UE au second semestre 2017, est à la pointe de l’économie numérique et des services publics en ligne et voulait faire de cette compétence un axe de sa présidence européenne.

Le ministère estonien des Affaires étrangères a donc développé une «carte des sanctions européennes» permettant de visualiser en un coup d’oeil les 30 à 40 régimes de sanction imposés par l’UE. L’Estonie veut ainsi offrir aux citoyens européens - particuliers ou entreprises - un outil pour vérifier si les transactions qu’ils prévoient, avec des pays tiers, des personnes physiques ou des entreprises, sont conformes aux sanctions.

A la fin de la présidence estonienne, la gestion de la carte sera transmise à la Commission européenne. La carte sera mise en ligne fin septembre.