Prison obligatoire en cas de délit de fuite s'il y a un tué ou un blessé grave, ivresse au volant plus sévèrement sanctionnée: un plan anti-chauffards dès 2018

Les amateurs de la petite bière de trop (et s’il n’y en avait qu’une !) et les lâches qui commettent des délits de fuite, selon l’expression du ministre MR de la Mobilité, n’ont qu’à bien se tenir : le plan anti-chauffards de François Bellot débarquera sur nos routes en 2018 et il est salé .

François Bellot veut renforcer les sanctions contre l’ivresse au volant et les délits de fuite. « Le texte que j’ai rédigé avec mon collègue de la Justice, Koen Geens, est revenu du Conseil d’État. Les adaptations sont mineures. Il va passer en seconde lecture au gouvernement, puis filera au Parlement », nous explique-t-il lors d’un entretien exclusif.

Selon le Ministre, ce plan anti-chauffards entrera en en vigueur le plus tôt possible. « On espère qu’il sera voté dans le courant du dernier trimestre de cette année et qu’il entrera en vigueur dans les premiers mois de 2018. »

> Retrouvez l’interview complète de François Bellot et toutes les explications dans nos éditions digitales.