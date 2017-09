Samantha, une jeune fille paraplégique de 14 ans, attaquée par une meute de rats: elle a été retrouvée dans son lit baignant dans une mare de sang (vidéo)

« C’était samedi matin » , explique Jérôme, le papa, à nos confrères de La Voix du Nord. « La veille, nous sommes allés nous coucher à l’étage. Il n’y avait aucun problème. Ma fille de 14 ans, paraplégique, dort au rez-de-chaussée, dans un lit médicalisé. Vers 7h, samedi, nous sommes allés la voir. Samantha baignait dans une mare de sang ». Le père de famille pense immédiatement au pire. « Il y avait du sang, partout. J’ai pensé à un cambriolage qui avait mal tourné. Elle saignait des oreilles, j’ai cru qu’elle avait été victime d’une hémorragie cérébrale. J’ai eu la peur de ma vie ». Le Samu est envoyé sur les lieux. On recense des plaies au visage, à la base du cou, aux mains, aux jambes et, dans une moindre mesure, aux oreilles et au nez. Une patrouille de la police est également envoyée sur place et procède aux constatations. L’attaque est décrite comme « très violente ».

« Ses bouts de doigts ont été bouffés »

Selon les premiers éléments de l’enquête, confirmés depuis par un médecin légiste, les blessures ont été causées par une « meute de rats » qui aurait attaqué l’adolescente durant son sommeil, un fait excessivement rare. « Elle ne peut pas sortir de son lit » , poursuit son père. « Du fait de sa maladie, elle est moins sensible à la douleur que nous. Elle a dû sentir les rats s’activer sur elle mais elle n’a pas eu la présence d’esprit de nous appeler. Selon les médecins, c’est un phénomène assez rare. Les rats n’attaquent quasiment que les personnes mortes. »

Aujourd’hui, l’enfant se remet difficilement de ses blessures. « Elle a reçu une batterie de vaccins. Ses bouts de doigts ont été bouffés, ce n’est pas opérable » explique le papa.

La famille a été rapidement relogée dans une autre habitation. Les rats proviendraient d’un amas de poubelles laissées à proximité de la maison. Le papa a déposé plainte contre le bailleur pour négligence.