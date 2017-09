Météo: personne ne sera épargné par la pluie, ce vendredi

Au fil de la journée, d’épais nuages alourdiront le ciel et le vent, modéré à assez fort, soufflera de secteur sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/heure. Le mercure ne dépassera pas 17 degrés.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps restera couvert avec de régulières périodes de pluies ou d’averses. Sur certaines régions, les précipitations pourront être abondantes, notamment dans la moitié sud -est du pays. Les minima seront compris entre 10 et 13 degrés, sous un vent assez fort dans un premier temps, mais qui perdra vigueur.

Samedi, une zone de pluie assez active pourrait encore concerner l'extrême sud-est du pays en début de journée. À l'arrière de cette perturbation, le temps sera variable et des averses parfois accompagnées d'orages passeront sur la Belgique. Il fera assez frais pour la saison, avec des maxima variant entre 13 et 18 degrés. Le vent sera généralement modéré, à parfois assez fort à la mer, de secteur ouest à sud-ouest avec des rafales de 45 km/h. Il faiblira en soirée.

Dimanche matin, à l'exception de quelques averses sur le littoral, il fera sec sous un ciel dégagé. Des nuages éventuellement accompagnés d'averses se développeront en journée. Le vent de sud puis de sud-ouest, encore faible à modéré en début de journée, se renforcera au fil des heures pour devenir modéré à assez fort dans l'intérieur, et assez fort à fort à la côte. On pourra s'attendre en soirée et durant la nuit à des rafales de 50 à 70 km/h. Les maxima oscilleront entre 15 et 19 degrés.