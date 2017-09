22.000 retraités belges passent leurs vieux jours en France

Plus de 200.000 personnes à travers le monde reçoivent une pension de l’Etat belge, selon les chiffres communiqués par le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine. Quelque 22.000 d’entr eux passent leurs vieux jours en France.

Selon La Libre Belgique, en 2016, l’Etat belge a versé une pension à plus de 200.000 personnes résidant hors de ses frontières. Parmi eux, des Belges expatriés et des étrangers qui ont travaillé et cotisé dans notre pays.

190.018 personnes étaient recensées en 2016 dépendant du régime des salariés et indépendants, dont 41.599 Belges. Les anciens fonctionnaires sont eux 10.845 à passer leurs vieux jours hors de Belgique.

Le pays de résidence préféré des retraités belges est la France (22.000) , suivie par l’Espagne, l’Allemagne, les Pays -Bas et le Luxembourg.