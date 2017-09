Rupture de canalisation à Saint-Josse: Infrabel espère rétablir la circulation ferroviaire pour le 18 septembre

«Nous mettons tout en oeuvre pour rétablir le trafic ferroviaire pour le lundi 18 septembre», a affirmé le porte-parole d’Infrabel, Frédéric Sacré, vendredi matin, après qu’une rupture de canalisation d’eau, survenue la veille à Saint-Josse, a entraîné l’inondation des voies de chemins de fer entre les gares de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Schuman.

«Nos équipes ont travaillé toute la nuit pour enlever la centaine de mètres cubes de sable répandue sur les voies. Le travail, effectué à l’aide de pelles et d’une grue de petite taille, est encore loin d’être terminé», explique Frédéric Sacré. Une fois le sable dégagé, «il faudra encore démonter les voies sur une longueur de 200 à 300 mètres et remplacer le lit de cailloux sur lequel elles reposent», poursuit-il.

Les travaux devraient durer une dizaine de jours. Pendant ce temps, le trafic restera interrompu entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Schuman. Des déviations ont toutefois été mises en place. Les trains IC, effectuant les grandes liaisons, desservent les gares de Bruxelles-Midi, Central et Nord avant de poursuivre leur trajet jusqu’à Louvain et de revenir à Ottignies. Les omnibus au départ d’Ottignies circulent, eux, jusqu’à Bruxelles-Luxembourg.

Exceptionnellement, les navetteurs peuvent utiliser les bus de la Stib gratuitement entre Bruxelles-Central et Bruxelles-Luxembourg sur présentation d’un titre de transport SNCB valable. Il en va de même pour les métros reliant Bruxelles-Central et Bruxelles-Schuman.

Il est conseillé aux voyageurs de consulter le site Internet ou l’application de la SNCB pour planifier leur itinéraire.