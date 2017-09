Une vidéo qui va vous convaincre de ne plus manger de poulets de batterie

Rédaction en ligne

Si vous doutiez encore des excès de l’alimentation industrielle et de sa production, cette vidéo va finir de vous convaincre. On y voit un élevage industriel de poulets. Arrivés dans ce hangar, les poussins n’auront qu’une vie d’un mois pendant lequel ils seront nourris nuit et jour afin de prendre le plus vite possible du poids. Ensuite, ils sont abattus.