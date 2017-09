Armés de machettes et de revolvers, des pillards à l'œuvre après le passage de l'ouragan à Saint-Martin

M. Rutte a annoncé que l’aéroport et le port de la partie néerlandaise de cette petite île, très endommagés, avaient été « rouverts pour usage militaire ». « Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire parvenir l’aide à la région », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les pillages, il a affirmé que « la situation est grave », ajoutant que les efforts des autorités étaient entravés par la rupture des communications depuis mercredi avec l’île.

Des troupes supplémentaires et des policiers arrivent en renfort dans la partie sud de l’île pour aider à rétablir l’ordre, ont indiqué des responsables néerlandais. M. Rutte a affirmé que la priorité pour le moment était de faire parvenir des vivres et de l’eau à Saint-Martin et d’y rétablir la sécurité.

L’ïle est soumise à une double souveraineté, française et néerlandaise. La partie néerlandaise, Sint Maarten, compte 45.000 habitants. « Nous n’abandonnerons pas Sint Maarten, » a-t-il assuré, ajoutant que des médicaments, des tentes et des kits d’hygiène seraient acheminés aussi vite que possible.

« La situation est grave »

Selon un témoin cité par que journal néerlandais AD vendredi, « il y a des gens dans la rue armés de revolvers et de machettes ». « La situation est très grave, personne n’est en charge », a-t-il ajouté.

La ministre française des Outre-mer Annick Girardin a également évoqué jeudi soir des « pillages » qui se sont produits sous ses yeux lors d’une journée de reconnaissance à Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage de l’ouragan Irma.

Au moins cinq personnes ont été tuées à Saint-Martin, quatre dans la partie française et une dans la partie néerlandaise.