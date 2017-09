Stéphane, vous êtes l’homme de la rentrée sur RTL. Qu’est-ce que ça vous fait ?

C’est toi qui le dis… Une nouvelle émission très attendue, « Stef fait le job », et le retour des « Orages de la vie » et de « Police de la route », ce n’est pas rien… Je me dis suis un chanceux d’avoir de bons programmes qui marchent bien. Je suis heureux à RTL où je suis arrivé pour faire autre chose que du foot, avec de l’humain, de l’empathie.

Exercer un métier de l’ombre, loin des caméras, vous y songer ?

Je sais que ça arrivera un jour. Je ne vais pas m’attacher comme certains à l’antenne pour y être le plus longtemps possible, et pour devenir ou trop vieux, ou trop con ou has been. Je n’ai aucun souci avec le fait de travailler dans l’ombre.

Coeur à prendre...

Alors, heureux Stéphane ? Oui. Mais pour l’être à 100%, il lui manque « l’amour », nous confie-t-il. « Mais il faut pouvoir aussi me supporter ! Même si je suis un amoureux tranquille, je fais tout pour que l’autre soit bien. Mais j’ai mon caractère aussi. Et je bosse beaucoup. Mais mon cœur a tellement été abîmé, que je vais l’épargner. »

