Attentat du 22 mai: la Manchester Arena rouvre samedi soir avec un concert de bienfaisance!

Le concert caritatif «We Are Manchester» verra notamment The Courteeners, Blossoms, Rick Astley et DJ Clint Boon se produire. Le spectacle se concluera avec Noel Gallagher and The High Flying Birds.

Les 22 personnes tuées lors de l’attentat seront mises à l’honneur. Les bénéfices de la soirée iront au Manchester Memorial Fund. «Nous n’oublierons jamais l’attentat de mai. Mais ils ne nous empêcheront jamais de profiter de la musique», souligne James Allen, le directeur de la salle.

Vingt-deux personnes ont perdu la vie le 22 mai à la fin du concert d’Ariana Grande. L’attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Etat islamique.