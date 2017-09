Bart De Wever veut rester président de la N-VA jusqu'en 2019

Selon ses statuts, le parti nationaliste flamand doit se doter d’un nouveau président après deux mandats. Une majorité des deux tiers au conseil est nécessaire pour obtenir une dérogation.

Bart De Wever l’a donc obtenue et se voit autorisé à briguer un cinquième mandat. Les candidats à la présidence du parti doivent déposer leur candidature avant le 13 octobre. Le vote est prévu du 6 au 13 novembre. Les résultats du premier tour seront connus le 18 novembre.

« Si nous choisissons maintenant un successeur, celui-ci sera immédiatement confronté à un double test », a indiqué Bart de Wever. « Et honnêtement, cela me gêne encore trop de ne pas mener moi-même les campagnes électorales de 2018 et 2019. »

Selon Bart De Wever, son parti affiche une « bonne santé ». « Avec Jan Jambon et Théo Francken, nous disposons de deux des personnalités les plus populaires de Flandre. Ils mènent la politique de sécurité et d’immigration que les électeurs flamands attendaient à la suite de leur vote pour la N-VA. »