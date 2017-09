L'automne est là: un dimanche relativement sec avant une semaine... d'averses

Le temps sera majoritairement sec ce dimanche, avec des éclaircies qui feront progressivement place à un ciel de plus en plus nuageux. Le vent se renforcera également au fil des heures tandis que le mercure n’atteindra pas les 20°, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Une faible zone de pluie passera au cours de la nuit, accompagnée de rafales de vent de 60 km/h.

Lundi, le temps restera assez frais, venteux et variable avec quelques averses parfois accompagnées d’un orage. Les maxima varieront entre 12 et 15° en Haute Belgique et autour de 17 ou 18° ailleurs. Le vent de sud-ouest sera assez fort dans l’intérieur, et encore un peu plus puissant à la Côte avec des pointes pouvant atteindre 70 km/h.

Mardi et mercredi, les averses seront bien présentes, sous des températures ne dépassant pas les 18°. Le mercure baissera encore un peu jeudi, pour s’arrêter aux 15°. Les averses se feront encore plus nombreuses.

Vendredi et samedi, le risque d’averses sera maintenu, mais dans une moindre mesure. Le vent diminuera également. Par ailleurs, ce dimanche, l’IRM signale des conditions défavorables au fonctionnement des chauffe-eau et met en garde contre les intoxications au CO. Les maux de tête et les nausées sont à tenir à l’oeil.