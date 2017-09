Séisme au Mexique: le bilan passe à 90 morts

Le Mexique a été touché dans la nuit de jeudi à vendredi par un séisme de magnitude de 8.2 sur l’échelle de Richter, le plus violent en plus d’un siècle. L’épicentre du tremblement de terre était situé dans le Pacifique, à environ 100 kilomètres au large de Tonala (Etat du Chiapas), selon le centre géologique américain USGS. Des centaines de bâtiments ont été détruits et plusieurs répliques ont eu lieu.

Le président mexicain Enrique Pena Nieta a proclamé trois jours de deuil national. «La force de la nature peut être dévastatrice mais la force, l’unité et la solidarité des Mexicains sont plus grandes encore», a-t-il déclaré.