Irma: l'œil de l'ouragan atteint la Floride, déjà 500.000 foyers privés d'électricité

Plus de 500.000 foyers américains sont privés d’électricité, à l’approche de l’ouragan Irma, dont l’œil - là où les vents sont les plus forts - a touché la pointe sud de l’archipel des Keys dimanche matin, a indiqué dimanche l’entreprise énergétique FPL.

Irma, classé en ouragan de catégorie 4 (sur une échelle de 5), apporte avec lui de fortes pluies. Les rafales de vent atteignent les 215 km/h. Des vagues de plusieurs mètres de haut sont attendues à la Côte, jusqu’à 4,5 mètres selon le Centre américain des ouragans (NHC). L’ouragan se déplace lentement, de 13 à 15 km/h.

Des centaines de milliers d’habitants de la Floride se sont réfugiés dans des abris ou ont pris la route pour fuir vers le nord. Au total, 6,3 millions d’habitants - plus du quart de la population - du «Sunshine State» ont reçu l’ordre d’évacuer.

Sur la côte ouest de la Floride, les personnes évacuées attendaient dans l’angoisse l’arrivée de cette dépression de la taille du Texas.

A Cuba, où l’ouragan est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi en catégorie 5 - la plus élevée - avant d’être rétrogradé en catégorie 4 puis 3, Irma a provoqué des inondations jusqu’à La Havane à Cuba et semé de nombreuses destructions dans le centre et l’est de l’île mais sans décès recensé officiellement dans l’immédiat.

Des vagues de sept mètres ont été enregistrées sur la côte nord. La Havane, où vivent deux millions d’habitants, a été placée en «alerte» cyclonique face au risque d’inondations.

Un sort similaire attend maintenant une bonne partie de la Floride. L’ouragan est si gigantesque que les autorités se préparent à des dégâts des deux côtés de la péninsule. Les agglomérations ressemblaient à des villes-fantômes. Magasins et restaurants étaient fermés.

Sur l’autoroute 75 le long de la côte ouest de la Floride, un flot ininterrompu de voitures filait samedi vers le nord emportant des réfugiés de dernière minute.

Certains refusaient pourtant de partir, comme Scott Abraham, un agent immobilier qui compte rester avec sa femme et ses deux enfants dans son appartement, au 5e étage d’un immeuble donnant sur la plage. «Si j’habitais dans une maison, je serais parti», a-t-il expliqué. «Mais si on est inondés ici, ça va nous prendre au moins une semaine avant de pouvoir revenir, c’est hors de question.»

Plusieurs villes ont instauré un couvre-feu nocturne à partir de samedi soir, pour réduire les pertes humaines et empêcher les éventuels pillages. Le gouverneur de Floride a averti qu’Irma serait pire que l’ouragan Andrew qui avait tué 65 personnes en 1992 et demandé que les 20,6 millions d’habitants de la Floride se préparent à partir.

L’ouragan Irma a dévasté auparavant plusieurs îles des Caraïbes, faisant au moins 25 morts: dix dans la partie française et deux dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, quatre dans les îles Vierges américaines, six dans les Iles Vierges Britanniques et l’archipel d’Anguilla, deux à Porto-Rico, un à Barbuda.

Les îles ravagées de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont vu avec soulagement un deuxième ouragan attendu, José (catégorie 4), passer samedi finalement plus loin que prévu.

Ailleurs dans les Caraïbes, les 1.600 habitants de l’île de Barbuda, dévastée par Irma en milieu de semaine et également menacée par José, avaient été évacués vers Antigua.