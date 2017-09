Marouane Fellaini attaque le Sun pour une histoire le mêlant à une jeune femme et… un hamburger

L’histoire pourrait prêter à sourire, ou même paraître totalement fausse, mais elle visiblement très sérieuse. Laura Simpson, jeune femme de 29 ans, connue pour être une « chasseuse de footballeurs » (elle aurait eu des histoires intimes avec plusieurs d’entre eux en Angleterre, notamment Wayne Rooney) a déclaré dans le quotidien britannique The Sun avoir eu une relation avec Marouane Fellaini. Un soir, après être passés au fast-food, ils se sont retrouvés chez le Diable rouge, autour de sa piscine à Manchester.

Laura Simpson explique alors avoir fait tomber une partie de son hamburger dans l’eau, Fellain devenant ainsi « vraiment, vraiment énervé » selon les dires de la jeune femme, très affectée par la situation. « J’ai mordu dans mon Big Mac avant que le reste du burger glisse dans l’eau. J’étais désemparée et lui, vraiment très fâché. »

Most of the time I do not comment on the false stories written about me, but today is enough and I have instructed my lawyers.