Plus de 300.000 curieux ont participé aux Journées du Patrimoine en Wallonie

Belga

Plus de 300.000 personnes ont participé samedi et dimanche aux 422 activités organisées dans le cadre des Journées du Patrimoine en Wallonie, indique le ministre wallon du Patrimoine René Collin. Le parcours invitant à découvrir la vie de John Cockerill à Seraing a ainsi rassemblé plus de 4.000 visiteurs, tandis que le Château de Freux à Libramont a attiré quelque 3.000 curieux