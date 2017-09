Rafael Nadal décroche son 3e titre à l'US Open en battant Kevin Anderson en 3 sets

Le numéro un mondial, l’Espagnol Rafael Nadal, s’est rapproché un peu plus du record du Suisse Roger Federer du nombre total de titres en Grand Chelem, en s’imposant dimanche en finale de l’US Open face au Sud-Africain Kevin Anderson. Le Majorquin remporte ainsi son 16e tournoi du Grand Chelem, après avoir déjà triomphé cette année à Roland Garros.

Nadal s’est défait du surprenant Kevin Anderson, 32e mondial et 28e tête de série à Flushing Meadows, en 2h27 sur le score de 6-3 6-3 6-4. Avant cette année, le Sud-Africain n’avait jamais été plus loin qu’un quart de finale à New York. Il s’agissait pour lui, à 31 ans, d’une première finale dans l’un des quatre tournois majeurs qui rythment la saison.

Le Suisse Roger Federer, ancien roi du circuit, totalise 19 titres en Grand Chelem. Il a été sorti cette année en quart de finale par l’Argentin Juan Martin del Potro (ATP 28/N.24).