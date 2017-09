Une querelle entre voisins tourne au drame à Linkebeek: un mort et un blessé

Une fusillade a éclaté dimanche en début de soirée rue des Hêtres à Linkebeek (Brabant flamand). Un homme de 60 ans est décédé, et un autre de 50 ans blessé, selon le parquet d’Hal-Vilvorde. L’auteur des faits, qui a été intercepté, est le voisin des deux victimes.

L’incident s’est déroulé vers 16h45 dimanche, confirme le parquet. « Quand la police locale est arrivée, elle a découvert deux hommes étendus sur le sol dans le jardin d’une habitation », a indiqué le porte-parole Gilles Blondeau. « Une de ces personnes, un sexagénaire, était décédé. L’autre, un quinquagénaire, appelait à l’aide et a déclaré que le voisin avait tiré des coups de feu sur eux. Cette personne présentait une blessure par balle à l’épaule. Le parquet d’Hal-Vilvorde a privé de liberté le voisin en question (74 ans) en vue d’une audition et a appelé un expert en armes, un médecin légiste et le laboratoire », a poursuivi M. Blondeau.

Un juge d’instruction a avancé la thèse d’un meurtre et de tentative de meurtre. Le parquet et un juge d’instruction doivent encore se rendre sur place. Selon nos confrères du Nieuwsbad, qui citent le bourgmestre de Linkebeek, il s’agirait d’une querelle de voisinage qui a très mal tourné.

Les circonstances précises de la fusillade ne sont pas encore connues mais des sources sur place évoquent une dispute de voisinage qui a mal tourné.