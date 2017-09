Elle tue son enfant à coups de hache à Ougrée: Katia, la survivante, a fait fuir sa maman!

Dimanche, vers 3h du matin à Ougrée, Tatyana Hylko (47) a tué Ivan, son fils de 11 ans, à coups de hache. Katia, la grande sœur, a réussi à échapper à la mort. Elle était réveillée quand sa mère est entrée dans sa chambre : « Non, maman ! », a-t-elle lancé à sa mère, qui a alors pris la fuite en voiture. Elle a été arrêtée à Tihange (Huy).

Tatyana Hylko (47 ans), est en aveux. Elle avoue avoir tué son fils de 11 ans, Ivan, de plusieurs coups de hache dans la nuque. La chambre du petit se trouvait au premier étage, celle de sa sœur aînée de 15 ans était au second. La mère de famille est entrée dans la chambre de Katia pour poursuivre son funeste dessein. Mais la jeune fille était réveillée, apprend-on ce matin auprès de Catherine Collignon, Premier substitut du parquet de Liège. L’adolescente a alors crié « non, maman ! », et Tatyana a ensuite pris la fuite en voiture.

La suite, on la connaît : la quadragénaire a été interpellée par un policier qui regagnait son domicile de Tihange.

Elle a été entendue à l’hôpital par la juge d’instruction Micheline Rusinowski. Son discours est actuellement fort décousu, et elle sera réentendue quand son état le permettra.

L’adolescente n’a pas encore été entendue, elle demeure hospitalisée.