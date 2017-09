Dimanche, vers 20 heures, une collision entre plusieurs voitures s’est produite au bas de l’avenue du Château à Mouscron. Venant du pont Sainte-Thérèse et se dirigeant vers l’avenue du Château, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté entre quatre et cinq véhicules. Les pompiers de Mouscron ont désincarcéré une dame enceinte qui a été admise en milieu hospitalier à Mouscron.

«Cette dame a malheureusement perdu son enfant. L’automobiliste qui était à l’origine de cet accident était sous l’influence de l’alcool. L’homme a été entendu par un substitut du parquet de Tournai-Mons. A ce stade de l’enquête, le dossier est au niveau de l’information auprès du parquet. Vu le décès du fœtus, il est possible que ce dossier soit mis à l’instruction auprès d’un juge. L’intéressé pourrait être inculpé et poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort d’une personne, dans le cas présent celui d’un fœtus», indiquait lundi en fin d’après-midi un représentant du parquet de Tournai.