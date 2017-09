La Montoise Lufy est chroniqueuse dans Place Royale: la célèbre Youtubeuse analyse les looks des personnalités du gotha (vidéos)

Lufy, Youtubeuse montoise de 26 ans a fait de sa passion son métier : elle tourne des vidéos suivies par plus d’un million d’internautes de par le monde. La jeune Montoise y parle de beauté, mode, sport, alimentation,... Elle s’est aussi diversifiée dans la publicité, en devenant notamment égérie de L’Oréal. Cette fois, c’est à la télévision qu’elle fait ses premiers pas, dans un rôle plutôt inattendu : chroniqueuse pour Place Royale. Aux côtés de Thomas de Bergeyck et Emilie Dupuis, Lufy analyse les tops et flops des tenues de la royauté.

Comment a débuté ce projet ?

J’ai été contactée par l’équipe, il y a plusieurs mois. Ils avaient envie d’intégrer une chronique mode et beauté dans l’émission. Au début, j’avais du mal à m’imaginer comment intégrer du contenu lifestyle dans Place Royale. J’ai rencontré l’équipe et on a discuté pour aboutir à une séquence qui correspondrait à la fois à l’émission et à ce que je fais sur ma chaîne Youtube, sur internet.

C’est plutôt inattendu. Vous imaginiez-vous un jour intégrer cette émission ?

Je ne m’imaginais pas du tout ! J’ai été très surprise de la demande. Je ne pensais pas avoir le profil pour y être car en tant que Youtubeuse, on me voit plus sur le net qu’en télévision.

