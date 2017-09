Les 30 premiers jours d'un papa, jour 18: élever bébé avec Google

Je m’étais juré de ne pas élever mon enfant en consultant les Google, Doctissimo et autres blogs amateurs sur les bébés. Je viens de trahir la promesse que je m’étais faite en tapant « comment stimuler un bébé » dans un moteur de recherche.

Depuis quelques jours, bébé Harry n’est plus un dormeur mais un petit homme qui reste des heures en position assise avec les yeux grands ouverts. Cécile se place souvent face à lui pour lui parler. Je joue avec ses mains le plus souvent possible mais son regard semble se balader dans le vide la plupart du temps.

