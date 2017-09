Une asbl belge financée par l'Azerbaïdjan: Alain Destexhe convoqué par le ME

Le député bruxellois et sénateur Alain Destexhe (MR) a démenti mardi matin, via l’agence Belga, toute implication dans la gestion de l’ASBL European Academy for Elections Observations dont il reconnaît avoir contribué à la création. Il déclare avoir démissionné en 2015 sans y avoir touché de rémunération. Il a été convoqué par le MR.

Selon les quotidiens L’Echo et De Tijd, l’ASBL fondée en 2010 par Alain Destexhe et l’ancien LDD et ex-député Open Vld Stef Goris a servi pendant sept ans, via ses conclusions positives, à légitimer les élections en Azerbaïdjan, pourtant critiquées par des organismes officiels comme l’OSCE. Elle était financée par des fonds azéris, via une organisation de lobbying basée en Allemagne.

«J’ai accepté de participer à la création juridique de l’ONG ’Académie’ à la demande de mon ex-collègue et ami Stefan Goris. Je n’ai jamais été impliqué en quoi que ce soit dans la gestion de cette ONG car je lui faisais entièrement confiance. Je n’ai touché aucune rémunération. Début 2015, j’en ai démissionné», a commenté mardi matin Alain Destexhe, interrogé par l’agence Belga.

M. Destexhe a également indiqué être l’auteur d’un rapport très critique sur la situation des droits de l’homme en Azerbaïdjan, rédigé récemment dans le cadre du Conseil de l’Europe, rapport qui a selon lui été voté à l’unanimité par la commission juridique du même Conseil.

On a appris ce mardi matin qu’Alain Destexhe était convoqué par le MR pour s’expliquer.