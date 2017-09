Un accident est survenu entre un semi-remorque, une camionnette et une moto, ce mardi, sur l’autoroute E42 à Fleurus. Suite au choc, le poids lourd s’est placé en ciseau au travers des trois bandes. Seul le motard a été blessé. Le trafic est actuellement à l’arrêt en direction de Liège.

La collision s’est produite entre les trois véhicules, pour une raison indéterminée, entre Fleurus et Sambreville, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Le motard a été projeté au sol et blessé à la jambe. Il a été transporté en milieu hospitalier. Le semi-remorque s’est quand à lui immobilisé en ciseau entre les trois bandes de circulation, en équilibre instable et menaçant de se coucher.

La police fédérale de la route s’est rendue sur place, de même que la protection civile, suite à une fuite d’hydrocarbures. Le trafic est actuellement à l’arrêt en direction de Liève.