Ryanair dément avoir manqué de personnel dimanche soir

Belga

Les vols annulés dimanche soir par la compagnie Ryanair l’ont été en raison de mauvaises conditions climatiques et non en raison d’un manque de personnel, a répété mardi matin Yann Delomez, le porte-parole de la compagnie aérienne. Selon lui, quelque 200 pilotes sont constamment en stand-by et susceptibles de pallier des absences de leurs collègues.