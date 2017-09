Le SPF Intérieur a en effet décidé d’activer le numéro 1722 à partir de 22h.

C’est en tout cas ce qu’elle a indiqué dans le communiqué suivant :

« Appelez le 1722 durant la période d’intempérie si vous avez besoin des pompiers en cas d’inondations et/ou de dégâts liés à la tempête. Appelez le 112 uniquement si vous ou quelqu’un d’autre êtes (potentiellement) dans une situation de danger vital.

Si vous appelez tout de même le numéro d’urgence 112 pour une intervention non urgente des pompiers, l’opérateur ne vous aidera pas davantage et vous demandera d’appeler le 1722.Si votre Zone de Secours Pompiers dispose d’un site internet ou d’un numéro de téléphone direct, vous pouvez également leur adresser directement vos demandes d’interventions pour une inondation et/ou des dégâts liés à la tempête.

Si vous appelez le 1722, nous vous demandons de faire preuve de patience. Ne raccrochez pas car vous reviendrez au début de la file d’attente si vous rappelez quelques minutes plus tard.

Pendant une intempérie, le nombre d’appels est important et augmente très rapidement. Les pompiers font leur possible pour intervenir aussi vite que possible mais ils ne peuvent pas être partout à la fois. Donc, si vous avez déjà appelé le 1722, ne rappelez plus pour demander quand les pompiers arriveront.

Vu le nombre important d’appels, il est exceptionnellement possible que votre appel soit automatiquement coupé pendant que vous patientez. Si c’est le cas, essayez de rappeler un peu plus tard, pas immédiatement.

Après l’intempérie, le numéro 1722 sera automatiquement désactivé. »