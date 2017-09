Accident de camion à Fleurus: l'autoroute est dégagée, le trafic reprend

Les faits sont survenus sur l’E42 en direction de Liège, entre Fleurus et Sambreville. Pour une raison encore indéterminée, une camionnette et un semi-remorque sont entrés en collision. Suite au choc, ce dernier a percuté la berme centrale et s’est immobilisé en ciseau sur les trois bandes, sa remorque en équilibre instable. Un motard qui suivait de peu a freiné en catastrophe et chuté. Il a été hospitalisé avec plusieurs fractures.

L’accident a provoqué d’importants embarras de circulation sur les réseaux autoroutiers et secondaires. L’E42 est restée longuement à l’arrêt en direction de Liège. La police fédérale de la route a notamment mis en place des déviations vers les accès du R3. Le centre-ville de Fleurus et la route de la Basse-Sambre ont également été impactés.

Les opérations de déblaiement de la chaussée ont duré plusieurs heures. La protection civile a notamment été requise pour nettoyer les traces d’hydrocarbures et des experts ont inspecté le revêtement afin de déceler d’éventuels dégâts à réparer avant de rouvrir le trafic. Finalement, la route a été dégagée vers 15h30.