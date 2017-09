Mauvais timing ? Le projet est en tout cas dans l’air depuis près d’un an. La chaîne privée ne s’en était pas cachée en 2016 : elle rêvait, elle aussi, de produire de la fiction maison. Si possible une série belge. Le succès rencontré par « La Trêve » et « Ennemi public », nés de l’initiative conjointe de la RTBF et du Fonds Wallonie-Bruxelles, avait en effet de quoi laisser la chaîne privée rêveuse…

Restait à RTL à trouver les fonds nécessaires à la création de sa propre fiction… Pas de « Fonds séries » à sa disposition. Et dans le paysage audiovisuel belge – surtout actuel – impossible de se lancer seul dans pareille aventure, au risque de perdre beaucoup d’argent.

La chaîne privée a donc pris le temps de se trouver des alliés fiables pour élaborer un projet de série viable. Fidèle alliée de RTL-TVi depuis des années, la boîte de production Everlasting – via une nouvelle filiale, Everlasting Films – est entrée dans la danse. Et prend désormais une part active au projet. Toujours selon nos informations, BeTV aurait aussi contribué à la mise en branle de cette fiction. Tout comme Wallimage, qui aide à la création (ciné et télé) dans le Sud du pays.

Tournage imminent

On apprend aujourd’hui, en exclusivité, que tout – ou presque – serait prêt pour débuter le tournage de cette série envisagée depuis un sacré bout de temps. Intitulé pour l’heure « Adele », ce thriller comporterait 4 épisodes et les premières prises de vue, pour le pilote, auraient lieu dans quelques jours, début octobre.

Aucun détail n’a cependant filtré quant au casting de cette nouvelle série belge. En outre, il ne serait pas improbable que quelques têtes connues des Français fassent leur apparition dans le projet. Le but serait logiquement économique : voir la série rachetée par l’une ou l’autre chaîne outre-Quiévrain. Et rendre ainsi « Adele » un peu plus rentable.

Jeudi le plan révélé

Un vent de création semble donc souffler sur RTL. Et ce, en dépit de la situation très délicate de ces derniers mois. Pour rappel, ce jeudi seront annoncées à tout le personnel les grandes mesures du plan #Evolve, censé répondre aux défis de l’avenir mais surtout contrer les pertes publicitaires. Il se murmure depuis plusieurs jours qu’une centaine de licenciements sont à prévoir, à tous les étages. Un chiffre probablement moindre, dans un premier temps. Les noms des personnes concernées par ce plan Renault ne devraient être officiellement révélés que dans trois mois.