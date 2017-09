Apple a dévoilé mardi un iPhone « X », à prononcer « dix », marquant le dixième anniversaire du smartphone, dont la façade avant est entièrement recouverte par l’écran et qui se déverrouille par reconnaissance faciale.

L’iPhone-anniversaire est doté d’un écran dernier cri OLED, offrant une image plus nette et plus contrastée, et qui recouvre la quasi-totalité de la surface du téléphone, faisant disparaître le fameux bouton rond « Home » habituellement situé sous l’écran.

Ce modèle, plus rapide et puissant que les autres modèles d’iPhone, « va ouvrir la voie de la technologie pour la prochaine décennie » et constitue « la plus grande avancée depuis l’iPhone original » lancé en 2007, a affirmé Tim Cook le PDG du groupe, qui a aussi annoncé deux autres nouveaux modèles, plus classiques, l’iPhone 8 le 8 Plus.

Autre fonction qui était attendue par les analystes, les trois nouveaux modèles pourront se recharger sans fil.

Deux capacités : 64 Go et 256 Go. À partir de 999 dollars. Les précommandes ont lieu à partir du 27 octobre, commercialisation le 3 novembre.

Apple dévoile un iPhone 8 et un iPhone Plus

Apple a dévoilé mardi deux nouveaux modèles d’iPhone, baptisés 8 et 8 Plus, au design repensé, en verre et plus rapides que les modèles précédents, lors d’une présentation qui marque les dix ans du smartphone.

« Le design est tout nouveau, avec du verre à l’avant et à l’arrière », a indiqué un des responsables du groupe informatique Phil Schiller, faisant aussi valoir que les modèles étaient plus rapides, avec des appareils photo plus puissants et avec des possibilités de réalité augmentée.

Ces deux modèles seront, quant à eux, disponibles le 22 septembre, à partir de 699 et 799 dollars respectivement.