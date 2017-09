Tensions avec la Corée du Nord: les sanctions contre Pyongyang votées lundi ne sont qu'un «tout petit pas», affirme Trump

«Nous pensons que c’est juste un autre tout petit pas, pas quelque chose d’énorme», a-t-il déclaré en recevant le Premier ministre malaisien Najib Razak à la Maison Blanche.

S’interrogeant à voix haute sur le fait de savoir si cela «aurait un impact», le président a cependant estimé que c’était «une bonne chose» d’avoir obtenu un vote du Conseil de sécurité.

«Ces sanctions ne sont rien par rapport à ce qui devra se passer in fine», a-t-il ajouté, sans autres précisions.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté lundi soir à l’unanimité - et à l’initiative des Etats-Unis - une nouvelle résolution de sanctions contre la Corée du Nord, interdisant notamment ses exportations de textile et réduisant ses approvisionnements en pétrole.

Cette huitième série de mesures, approuvée par la Chine et la Russie, les plus proches soutiens de la Corée du Nord, vise à punir ce pays pour son essai nucléaire du 3 septembre. Par ses sanctions, chaque fois plus sévères, l’ONU espère pousser Pyongyang à négocier ses programmes nucléaire et balistique.