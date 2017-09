Suivez la première journée de Ligue des champions: le Barça écrase la Juventus (direct 3-0)

AS Roma-Atlético, Barcelone-Juventus, Celtic-PSG… Suivez la reprise de la C1 sur notre site.

Pendant que la Roma de Radja Nainggolan affronte l’Atlético de Yannick Carrasco (sur le banc) dans le groupe C, le Camp Nou vibre en Espagne pour le choc Barcelone-Juventus, remake du quart de finale de l’an passé, dans le groupe B. Les Italiens avaient éttoufé les Catalans pour s’offrir une finale face au Real Madrid.

FC Barcelone: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta (c), Dembélé, Messi, Luis Suarez.

Juventus: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Benatia, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Dybala, Higuain.

À suivre également, Chelsea (avec Courtois dans les cages et Batshuayi en pointe, Hazard sur le banc) qui reçoit le club azéri de Qarabag (groupe C). Dans le groupe d’Anderlecht (B), le PSG (Meunier sur le banc) et son armada offensive se déplacent en Écosse, au Celtic Glasgow.

Romelu Lukaku et Marouane Fellaini (sur le banc) reçoivent eux les Suisses du FC Bâle avec Manchester United, au sein du groupe A. Olympiacos-Sporting (groupe D) et Benfica-CSKA Moscou (groupe A) se jouent également.