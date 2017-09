Donald Trump, grand-père pour la neuvième fois

«Lara et moi-même sommes heureux d’annoncer la naissance de notre fils, Eric «Luke» Trump, à 8H50 ce matin», a tweeté mardi son troisième fils, Eric Trump.

Donald Trump Jr, l’aîné des trois enfants que la magnat de l’immobilier a eu avec sa première épouse Ivana, a cinq enfants. Ivanka Trump, la seconde, en a trois.

