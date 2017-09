Axel et Rafaella Witsel vendent leur propriété de Tongres, seulement 2 ans après l'avoir acquise: le Diable va faire une jolie plus-value

Acquise il y a seulement deux ans, Axel et Rafaella Witsel revendent déjà leur superbe propriété limbourgeoise. Installé dorénavant en Chine, le couple n’avait plus vraiment l’occasion d’y vivre.

En novembre 2015, alors jeunes mariés et parents, les Witsel s’offraient une splendide propriété à Tongres. Datant de 1850, cette ancienne ferme est située à proximité de l’hippodrome de Tongres. Ils l’avaient acquise, à l’époque et d’après nos informations, pour un peu plus de 1,3 million d’euros. Rénovée à leurs goûts, ils y ont passé de tendres moments en famille ou entre amis.

Et si, quand il évoluait à Saint-Pétersbourg, Rafaella et leur fille aînée Maï-Li (2,5 ans) faisaient régulièrement des allers-retours entre Liège et la Venise de la Baltique, son transfert en Chine ne le permet plus. Ils ont donc décidé de vendre, avec une jolie plus-value à la clé.

