Des policiers et des passants ont été agressés par un homme aux cris de « Allah Akbar » à Toulouse, en France. L’agresseur, qui n’était pas armé, a été arrêté. Il a blessé trois policiers et quatre passants, dont deux ont été transportés à l’hôpital de Toulouse-Rangueil.

D’après nos confrères de Dépêche du Midi, un homme agressait des passants dans le quartier des Minimes à Toulouse lorsqu’il a été interpellé par trois policiers. L’homme, qui n’était pas armé, s’est retourné contre les forces de l’ordre en criant « Allah Akbar ». Il a finalement pu être maîtrisé, même si les policiers ont été blessés dans l’affaire, tout comme quatre passants qui ont eux aussi reçu des coups.

Il agresse des policiers et des passants à #Toulouse : les images exclusives de l'interpellation dans le flash info⏯https://t.co/7icYL7XMFY pic.twitter.com/V52H6tq2TR — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) 13 septembre 2017

« On était en train de discuter et il nous a sautés dessus. Il s’est d’abord pris à mon fils puis il a tabassé ma fille. On a couru… », raconte un père de famille, à nos confrères. C’est là qu’ils ont pu avertir une patrouille de police en circulation.

L’agresseur a finalement été arrêté. Il serait inconnu de la justice, mais aurait déjà séjourné en hôpital psychiatrique.