Les autorités locales rapportent que plusieurs tirs ont retenti dans un lycée au sud de Spokane dans l’Etat de Washington. Un suspect a été arrêté après avoir blessé semble-t-il plusieurs personnes, selon KHQ affilié à NBC.

#Frreman School Shooting-MiddleSchool & Elementary on lock down. Multiple DeputiesOfficers/Medical @ scene. Safety of students #1 PRIORITY — SpokaneSheriffOffice (@SpokaneSheriff) 13 septembre 2017

Le département des incendies de Spokane Valley a confirmé qu’il y avait un tireur «actif» à la Freeman High School.

«Engine 9, Ladder 10, Valley 2, Valley 22 répondent à l’aide où un tireur est actif à la Freeman High School au sud de la vallée de Spokane», a déclaré le service des incendies sur Twitter.

Due to a reported shooting near Freeman High School, all southside SPS schools are currently in lockdown. Updates as information allows. — Spokane Schools (@spokaneschools) 13 septembre 2017

A very active scene at Freeman High School. @KHQLocalNews pic.twitter.com/yyDI1nibkr — Peter Maxwell (@KHQPeterMaxwell) 13 septembre 2017

L’école située dans ce comté compte 327 élèves inscrits. Suite à cet acte toutes les écoles des environs ont été mises en état de confinement.

Plusieurs ambulances ont été dépéchées sur place. Entre 4 et 6 personnes ont été blessées rapportent les médias locaux. Certaines d’entres-elles ont été évacués par hélicoptère. On ne connaît pas encore l’ampleur de leurs blessures.

Le tireur a été neutralisé a confirmé le chef de la police local.

On ne connaît pas les motivations de ce dernier.